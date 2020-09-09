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Aktüel Konya İl Hıfzısıhha Kurulundan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar
Aktüel

Konya İl Hıfzısıhha Kurulundan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar

Güvenli mesafe kurallarına uymak ve maske kullanmak koşuluyla tramvay, körüklü ve solo otobüslerde ruhsatlarında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu alınabilecek - Minibüs, midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında, ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:12:21 -
Konya İl Hıfzısıhha Kurulundan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar

KONYA (AA) - Konya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı ve iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bu çerçevede, belirli dezavantajlı gruplara, meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildiği anımsatıldı. Genelge ile hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğini belirleme yetkisinin il ve ilçe hıfzısıhha kurullarına verildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nda alınan karar gereği il genelinde, meskenler hariç olmak üzere, tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Minibüs, midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bunların dışında kalan ve ilimizde toplu taşımada kullanılan tramvay, körüklü ve solo otobüslerde ayakta yolcu taşınabileceği değerlendirilerek, güvenli mesafe kurallarına uymak ve maske kullanmak koşuluyla, tramvay, körüklü ve solo otobüslerde ruhsatlarında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu alınabilecek. Bu araçlarda ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha, tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir."

Restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyeceği dile getirilen açıklamada, kaymakamlar koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacağı ifade edildi.

Açıklamada, pazar yerleri ve sahiller gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerler ile kafe, restoran gibi yeme içme ve eğlence mekanlarında, kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin kaymakamlar tarafından alınacağı belirtiledi. Alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda kaymakamlarca gerekli hassasiyetin gösterileceği vurgulandı.

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