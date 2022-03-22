Konya Hadim, Taşkent ve Bozkır’da yarın (23 Mart) okullar tatil mi? Konya Valiliği yarın tatil açıklaması yaptı mı?

Konya’da gece saatlerinde kar yağışı etklli olmaya başladı. Şehr kısa aradan sonra yenden beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji, kent genelnde yağışların yeni haftada da devam edeceği tahmininde bulunmuştu.

Gece saatlernde kentin büyük bölümünde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent, yeniden beyaz örtüyü büründü. Konya ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası Konya'a okullar tatil mi? Hadim, Taşkent ve Bozkır’da yarın okullar tatil mi? soruları öğrenciler tarafından soruluyor.

Hadim, Taşkent ve Bozkır’da yarın okullar tatil mi?

Konya'da İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre, Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 22 Mart Salı günü yüz yüze eğitim yapılmayacak. Belirtilen ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak. Bozkır ilçesinde ise olumsuz hava şartları nedeniyle önleyici tedbir olarak hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Bugün okulların tatil edildiği Hadim, Taşkent ve Bozkır'da yarın okullar tatil mi? merak ediliyor. Konya Valiliği Hadim, Taşkent ve Boz’da yarın okullar mi? sorusuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.