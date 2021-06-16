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Ekonomi Konya Büyükşehir her zaman üreticinin yanında! Çiftçiye 277 milyon TL yardım
Ekonomi

Konya Büyükşehir her zaman üreticinin yanında! Çiftçiye 277 milyon TL yardım

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım kenti Konya’da Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 210 milyon lira tutarında tarımsal sulama yatırımı yaptı. Belediye, çiftçilere 67 milyon lira tutarında fidan, fide ve ekipman desteği sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 22:08:00 - 2021-06-16 22:11:28
Konya Büyükşehir her zaman üreticinin yanında! Çiftçiye 277 milyon TL yardım

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki on binlerce çiftçiye katkı sağlamaya devam ediyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve tarımsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Kalkınmaya katkı

Altay, tarım projelerine destek olmaya aralıksız devam ettiklerini söyledi. “Tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz” diyen Altay, “Yeni Büyükşehir Yasası sonrası çiftçilerimize 67 milyon liralık fide, fidan ve tarımsal ekipman desteği sağladık. Ayrıca Konya Ovası Projesi (KOP) İdaremiz ile 31 ilçemizde 210 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı yaptık. Hayvancılık için yem bitkisi tohumu destekleri yapıyoruz. Bu yıl ilk kez damızlık koç desteğinde de bulunduk. Amacımız, insanlarımızın yaşadıkları yerde gelirlerini artırmak ve tarımsal üretime katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

Eğitim de veriliyor

Altay, tarıma desteklerinin artarak devam edeceği taahhüdünde bulundu. Bugüne kadar 122 bin çiftçiye ve öğrenciye tarımsal eğitim ve teknik destek verdiklerini sözlerine ekledi.

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