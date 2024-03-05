Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Akit Medya'yı ziyaret etti! Konya’da raylı sistemi Avrupa standartlarına getireceğiz

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, akit Medya Grubu’nu ziyaret etti. akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ve akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu’nun hazır bulunduğu ziyarette Başkan Altay, yeni dönemde hayata geçireceği projeleri anlattı.

Kentsel dönüşüme ağırlık

Kentsel dönüşümün en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Altay, şunları anlattı: “11 ilimizi etkileyen depremlerde gördük ki kentsel dönüşüm tüm şehirlerimiz için çok önemli. Konya deprem riskinin az olduğu bir şehir ama yine de yapı stokunda yenilenmesi gereken alanlar var. Geçmiş dönemde başlayıp devam eden işlerimiz var. Yeni dönemde başlayacak işlerimiz var. Dar’ül Mülk projelerimiz mühim. Bu projeler kapsamında 20 noktada kentsel yenileme çalışması yapıyoruz. Konya, kadim bir şehir ama tarihi surlarda maalesef şu anda ayakta kalan bir şey yok. Onun için surları inşa etmeyi odağa alıyoruz. Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı’yla başlayıp Taş Bina’yla devam eden bölgeyi Türkiye’ye lâyık hâle getiriyoruz.” Mevlana Müzesi civarında çalışmalarının üçte birini tamamladıklarını hatırlatan Altay, şu bilgileri verdi:

Mevlana'da büyük kompleks

“Mevlana arkasında içinde yeme içme alanlarının, konferans salonlarının, otellerinin olduğu büyük bir kompleks inşasına başlayacağız. Ayrıca Mehmet Paşa Çarşısı bölgesinde de yeni bir kentsel yenileme yapıyoruz. Tabii dönüştürülen yerler Konya için kıymetli. Dönüşümü yapıyoruz ama mutabakatla. Esnafımız ile aramızda bir güven iklimi oluşmuş durumda. İnşallah yeni dönemde projelerimizi bir bir tamamlayacağız ve Konya’nın kadim kültürünü yeniden daha görünebilir bir hâle getireceğiz. Konya’da yıkılmış binaları yeniden yapmayı arzu ediyoruz. Bunun için de Şems bölgesinde Hazreti Mevlana’nın evi ve medresesi dahil çalışmalarımız devam edecek. Yine Milli Savunma Bakanlığı’yla yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları var. Konya’nın kalbinde 640 bin metrekarelik bir alanı askerlerimize daha iyi imkân sunmak için yeni bir alana taşıyoruz. İnşaata başladık. İnşaat tamamlandığında Konya halkının faydalanabileceği, kullanabileceği güzel bir alan ortaya çıkacak. Trafik de bizim için öncelikli konulardan. Trafik, Anadolu şehirlerinde de problem olmaya başladı. Konya nüfus olarak 6. büyük şehir. Konya’nın merkezinde 1986’da başlayan yolculuğumuzda 27 kilometre raylı sistem yapmayı başarabilmişiz. İnşallah raylı sistemle ilgili bir projeye daha start veriyoruz. Yani 27 kilometre hattımıza neredeyse 4 kat daha ilave ederek Konya’nın raylı sistem altyapısını Avrupa standartlarına getirmiş olacağız. Yakın zamanda Konya’nın 5 yıllık ulaşım vizyonunu paylaştık. Bu kapsamda toplamda 105.7 kilometre yeni raylı sistem hattı kazandırmış olacağız. Bunun 28.1 kilometresini belediye olarak biz yapacağız. Raylı sistem hatlarının yaklaşık 20 kilometrelik kısmı metro olacak şekilde yer altında. Diğer kısımlarda da yüzeysel tramvay olacak şekilde Konya’nın ulaşım altyapısını güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz.”

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Tarıma destek

Altyapıyı da kuvvetlendirdiklerinin altını çizen Altay, “Konya’nın atık su arıtmasında çok ciddi bir yatırım yapacağız. İnşallah 2028 yılı tamamlandığında Konya’nın bütün ilçelerinde arıtma su tesislerini bitirmiş olmayı planlıyoruz. Ayrıca Tuz Gölü’nde atık su arıtma tesisini tamamlamıştık. Şimdi Beyşehir Gölü’nde de 2028 sonuna kadar bir planlama yaptık” dedi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların gelirlerini artırıcı adımlar attıklarını aktaran Altay, “Yeni alternatif ürünler ve zirai destekler konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah 5 yılda edindiğimiz tecrübeyle 2029’a kadar şehrimize önemli hizmetler sunacağız” diye ekledi.