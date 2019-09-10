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Konya Barosu’ndan kuraklığı konu alan ’Meke’ isimli farkındalık filmi

Konya Barosu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, tarımsal sulamadaki bilinçsizlik yüzünden göl vasfını yitirmiş "Meke Gölü"nü konu alan kısa film hazırladı.

10 Eylül 2019 Salı 17:06
Konya Barosu’ndan kuraklığı konu alan ’Meke’ isimli farkındalık filmi

Konya Barosu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, tarımsal sulamadaki bilinçsizlik yüzünden göl vasfını yitirmiş "Meke Gölü"nü konu alan kısa film hazırladı.


Konya Barosu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaşanan kuraklıklara dikkat çekmek amacıyla kısa film hazırladı. Tarımsal sulamadaki bilinçsizlik yüzünden gölvasfını yitiren Meke Gölü’nü konu alan kısa filmde birçok avukat rol alarak, yaşanan kuraklıklara dikkat çekildi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ, amaçlarının doğal güzelliklere sahip çıkmak olduğunu söyledi. Meke Gölü’nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğunu ve tepeden bakıldığı zaman nazar boncuğunu andırdığını belirten Avukat Mustafa Aladağ, "Meke Gölü maalesef tarımsal sulamadaki bilinçsizlik yüzünden her geçen kaybetmeye yüz tutan bir gölümüz. Hali hazırda Meke Gölü’nde bir gram dahi su bulunmuyor. Vakti zamanında birçok göçmen kuşun konakladığı yer iken burası artık göl olma vasfını yitirmiştir, buna dikkat çekmek istedik. Bu nedenle böyle bir proje hazırladık. Buradaki yegane amacımızda buradaki güzelliklere sahip çıkalım ve kaybetmeyelim anlamında. Çok sayıda avukat arkadaşımız amatörce rol aldı" dedi.


Her şeyin yetkililerden beklenilmemesi gerektiğini ifade eden Aladağ, doğal miraslara sahip çıkarak yarınlara aktarmak istediklerini dile getirdi.



Filmde bazı avukatlar amatörce rol aldı


Baroların birer meslek örgütü olduğunu ifade eden ve filmde kendisi de rol alan Avukat Mustafa Aladağ, "Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerinde de vatandaşları bilgilendirme anlamında katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hali hazırda sunmuş olduğumuz sosyal sorumluluk projesi Meke Gölü’nü ifade ediyor. Bu çalışmalar Nisan ayında başladı. Bizzat çekimleri Meke Gölü’nde gerçekleşti. Yaklaşık 3 aylık bir zamanımızı aldı ve bugün de tanıtımını yaptık" diye konuştu.


Güzel bir coğrafyada yaşadıklarını kaydeden Aladağ, doğal güzelliklerin her geçen gün kaybedilmeye doğru gittiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:06
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