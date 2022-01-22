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Yerel Konya-Antalya yolunda ulaşım kesildi!
Yerel

Konya-Antalya yolunda ulaşım kesildi!

Polis ekipleri Konya-Antalya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle geçişlere izin vermiyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:39:00 -
Konya-Antalya yolunda ulaşım kesildi!

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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