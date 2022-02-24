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Yerel Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Yerel

Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya karayolu Alacebel mevki'inde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 17:51:00 -
Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinde etkili olan yağmur yağışı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar ve tipi şeklinde kendini gösterdi. Yüksek kesimlerde ve Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, kara yolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışmalarına başladı. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı nedeniyle aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütülüyor.

Bölge trafik ekipleri de, Marangozlar Kavşağında uygulama yaparak tır ve çekici gibi araçların kontrollü geçişlerini sağlıyor. Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Alacabel mevkiinde zor anlar yaşayan tır ve çekici türü araçlardan bazıları yolda kaldı. Kara yolları ve bölge trafik ekipleri, yolda kalan tırların hareket edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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