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Yerel Konya - Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu
Yerel

Konya - Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu

Konya - Ankara kara yolunda akşam saatlerinde başlayan tatil dönüşü trafik yoğunluğu devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 23:37:00 -

Başta Antalya ve ilçelerinde tatilini tamamlayarak dönüşe geçen vatandaşlar, Konya girişinde 1 kilometreye varan araç kuyruğu oluşturdu.

Şehir giriş çıkışları ile kavşaklarda sayıları artırılan polis ekipleri sürücülere yollarda kontrollü geçiş yaptırarak yardımcı oluyor.

Özellikle Konya - Antalya yolu ile Konya - Ankara yolunda yaşanan yoğunluk saatler gece yarısına yaklaşmasına rağmen sürüyor.

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