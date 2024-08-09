Konvoyun üzerine bomba yağdı! Cesetler kasalara sığmadı

Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik sürpriz taarruzu sürerken, Moskova'nın bölgeye gönderdiği destek birlikleri yolda saldırıya uğradı. Misket bombalı harp başlığına sahip Amerikan ATACMS füzesi, 14 araçtan oluşan konvoyu büyük ölçüde imha etti. Araçlardaki cesetleri gösteren görüntüler Kremlin yönetimine yeni bir şok yaşattı.

Ukrayna birliklerinin sürpriz bir hamleyle 6 Ağustos'ta Rusya topraklarına doğru başlattığı taarruz girişimi devam ediyor. Baskında 72 saat geride kalırken Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Kursk oblastında istikrar darmadağın oldu.

Kiev güçlerinin eline geçen Sudzha kasabası tamamen boşaltılırken, sabotajcıların sınırdan 40 kilometre ileriye kadar varlık gösterdiği iddia ediliyor. Rus ordusu Malaya, Leonidovo, Liubimovka, Nizhny Klin, Sverdlikovo ve Guevo'da Ukraynalıları püskürtmeyi başaramadı.

Rusya'nın elit birlikleri Ukrayna cephesinde savaşta olduğu için bölgede görevli sınır muhafızlarının çoğu sabotaj timlerinin eline esir düştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin krizi yönetmek için toplantı üstüne toplantı yaparken Moskova açısından derin bir şok dün gece yaşandı.

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Bölgede kontrolü sağlamak üzere Kursk istikametinden Sudzha'ya gönderilen Rus birlikleri Amerikan ATACMS füzeleriyle saldırıya uğradı. Yüzlerce personelin bulunduğu askerî konvoy parçacık etkili harp başlığına sahip ATACMS füzeleriyle imha edildi.

O GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ TABLOYU AÇIĞA VURDU

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sözkonusu bölgeden geçen Ruslardan bazıları, füzenin hedefi olan askerlerin durumunu kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Akıllara durgunluk veren görüntülerde, zırhsız kamyonetlerle sevk edilmeye çalışılan askerlerin misket bombalı harp başlığının patlaması sonucu toplu şekilde can verdiği görülüyor.

Kursk yakınlarındaki Rilski ilçesine bağlı Oktyabrskoye köyünün yol kenarında, kamyon ve araçların içerisinde Rus askerlerine ait cesetler bulunuyor. Saldırıdan hemen sonraki dakikalarda bölgeden paylaşılan görüntüler ise konvoyun alevler içinde kaldığını gösteriyordu.

Rus konvoyunu vuran ATACMS füzesinin HIMARS M30 grubuna ait M101 başlığı olduğu kaydediliyor. Bölgede bu kanıyı güçlendiren enkaz bulundu.

Rus ordusuna yakın Telegram kanalları, curulan Rus konvoyunun 14 araçtan oluştuğu bilgisini geçti.

SADECE KURSK DEĞİL BELGOROD DA TEHDİT ALTINDA

Bölgede yoğun biçimde kamikaze dron da uçuran Ukrayna güçleri aynı zamanda Kursk güneyindeki Belgorod'da da etkili olmaya çalışıyor.

Rusya sınırları dahilindeki Belgorod oblastının sınıra yakın kasabalarında kontrolün Ukraynalılara geçtiği yönünde birtakım doğrulanmamış iddialar mevcut.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kursk bölgesindeki gelişmeler sonrası 'federal acil durum' ilan etti. Demiryolları İdaresi, Sudzha, Korenevo ve Psel'deki tren istasyonlarının geçici olarak kapatıldığını bildirirken, Moskova yönetimi tahliye edilenlere ihtiyaçlarını karşılamak üzere tek seferlik 10'ar bin ruble (115 ABD Doları) ödeme yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya, evlerini terk etmek zorunda kalan Rusların Vladimir Putin'e yönelik feryatlarını gösteren görüntülerle çalkalanıyor. Rus medyası, Kursk ve Belgorod yönüne doğru yoğun zırhlı araç sevkiyatı yapıldığını gösteren görüntüler paylaşıyor.

Rus topraklarına yönelik taarruza 1000 askerle başladığı kaydedilen Ukrayna'nın sınırötesi operasyonu ek birliklerle tahkim edip etmediği bilinmiyor.

DRONLAR BİR RUS HELİKOPTERİNİ DAHA DÜŞÜRDÜ

ATACMS füzeleriyle Kursk yakınlarında Rus konvoyunu hedef alan Ukrayna, kendi topraklarında işgal altındaki Zaporijya bölgesinde de Rusların bir garnizonunu yine bu füzelerle vurdu.

Aynı zamanda sınır ötesindeki harekâtta yoğun olarak kullanılan kamikaze dronlar Rus helikopterlerini avlıyor.

Birkaç gün önce Ukrayna dronunun havada Mi-28 tipi taarruz helikopterine havada çarpıp infilak etmesiyle savaş tarihinde ilk gerçekleşmişti. Arka rotoru zarar gören Rus helikopterinin yere sert iniş yaptığı belirtiliyor.

Benzer bir olay 9 Ağustos'ta da yaşandı. Rusya'nın Kursk bölgeesinde Ukraynalıların kullandığı kamikaze dron, Rus personel taşıma helikopteri Mi-8'i vurdu.