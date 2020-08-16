Konutta stoklar eriyor! Birinci ele ilgi artıyor

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2020’ sonuçlarına göre konut stoklarındaki erime süreci hızlandı.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yaptığı değerlendirmede, “Haziran ayında, bir önceki ayın oranı 3.79’dan 11.96 seviyesine yükselen stok erime hızının, Temmuz ayında da 11.78 seviyesini koruması, beklemede olan konut alıcılarının birinci el konuta ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, düşük faizin direkt etkilediği banka kredisi kullanımının 44.16 oranıyla peşinat ve senet kullanımının üzerinde olduğunu görüyoruz. Düşük vade farklarının devam etmesi halinde yeni konut satışlarında hareketlilik sürecektir” dedi.

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa da, satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemlerine dikkat çekerek, haziran ayına göre temmuz ayında banka kredisi kullanım oranı yaklaşık 3 puan düşerek yüzde 44.16, peşinat kullanım oranı ise 5 puan yükselerek 37.51 seviyesine ulaştı. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı temmuz ayında yüzde 5.88 düzeyinde gerçekleşti ve bu satışlarda yüzde 44.12’lik tercih oranı ile 2+1 özellikteki konutlar öne çıktı. Stok erime hızı ise haziran ayına benzer seyrederek temmuz ayında yüzde 11.78 olarak ölçümlendi.”

Endeksten çıkan sonuçlar

-Yeni konutlarda fiyat artışı: Yüzde 1.06

-En çok 2+1 tipi konutun fiyatı arttı (Yüzde 0.36)

-Temmuz satışlarında yabancı payı yüzde 5.88 oldu.

-Banka kredisi kullanım oranı yüzde 44.16 oldu.

-Stok erime hızı: Yüzde 11.78’e çıktı.

-Markalı konut satışında öncelik anahtar teslimleri oldu (Yüzde 66.8).