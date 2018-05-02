Konutta geriledi arsada uçtu

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, dar gelirli vatandaşların uygun fiyata konut sahibi olamamasının en önemli nedeninin arsa fiyatı olduğunu belirtti.

Türkiye’nin gelişmiş ülke veya metropollerdeki en pahalı arsa fiyatına sahip olduğuna dikkati çeken Timur, “Dünyada birçok yerde projeler için incelemeler yaptık. İstanbul’daki arsa fiyatları New York, Paris ve Londra’dan daha pahalı. Arsanın evin satış fiyatına oranı New York’ta yüzde 30’lar, İstanbul’da yüzde 50-60’lar civarında. Neredeyse iki katı. Bu pahalılıkla dar gelirli vatandaşa konut üretemeyiz” dedi. Bu noktada devletin arsaları uygun fiyata tahsis etmesinin çok faydalı olacağını dile getiren Timur, ”Sonra ihaleye çıkıp müteahhitlere de ‘şu fiyatın üzerine konut satılamayacak’ diyecek. Herkes daha düşük fiyata nasıl satarım diye düşünmeye başlayacak. Hem bu kesim için arsa üretilmiş hem de fiyat baremi olduğu için doğru fiyata konut üretilmiş olacak” diye konuştu.