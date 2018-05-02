Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Konutta geriledi arsada uçtu

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, "İstanbul konut fiyatları son bir yılda yüzde 8’e yakın gerilerken, arsa fiyatları tavan yaptı" ifadelerini kullandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:38
Konutta geriledi arsada uçtu

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, dar gelirli vatandaşların uygun fiyata konut sahibi olamamasının en önemli nedeninin arsa fiyatı olduğunu belirtti.

Türkiye’nin gelişmiş ülke veya metropollerdeki en pahalı arsa fiyatına sahip olduğuna dikkati çeken Timur, “Dünyada birçok yerde projeler için incelemeler yaptık. İstanbul’daki arsa fiyatları New York, Paris ve Londra’dan daha pahalı. Arsanın evin satış fiyatına oranı New York’ta yüzde 30’lar, İstanbul’da yüzde 50-60’lar civarında. Neredeyse iki katı. Bu pahalılıkla dar gelirli vatandaşa konut üretemeyiz” dedi. Bu noktada devletin arsaları uygun fiyata tahsis etmesinin çok faydalı olacağını dile getiren Timur, ”Sonra ihaleye çıkıp müteahhitlere de ‘şu fiyatın üzerine konut satılamayacak’ diyecek. Herkes daha düşük fiyata nasıl satarım diye düşünmeye başlayacak. Hem bu kesim için arsa üretilmiş hem de fiyat baremi olduğu için doğru fiyata konut üretilmiş olacak” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:38
  1. İstanbul
  2. NEF
  3. Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran resti çekti: Kabul etmiyoruz
    1. İran resti çekti: Kabul etmiyoruz
    2. Muharrem İnce'den ilginç sözler: Keşke..
    3. Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklamalar:..
    4. Fakıbaba: Onların karşısında olacağımı..
    5. DP adayları İP'in listesinden seçime..
    6. Cüneyt Çakır'a tepkiler çığ gibi! '..
    7. HDP'nin 4'lü ittifak yorumu çok..
    8. İstanbul’da en fazla giyim harcaması..
    9. Mahmud Abbas: Yahudi soykırımının..
    10. Abdüllatif Şener'den skandal sözler
    11. Deportivo kararını verdi! Emre Çolak..
    12. 2 asırlık camide tek bir çivi bile yok!
    13. CHP'nin adayı hangi partiden olacak?..
    14. Konutta geriledi arsada uçtu
    15. Trump’ın doktorundan ilginç açıklama!
    16. TMSF şirketlerinden üretim ve ihracat..
    17. CHP'den Vatan Partisi'ne ittifak..
    18. Kahve kutularından çıkanlar polisleri..
    19. Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçti
    20. 100 milyarlık barış
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"