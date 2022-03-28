Milyonların merakla beklediği kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları açıkladı. Peki, konutlarda ne kadar KDV indirimi uygulanacak?

Konutlarda KDV indirimi ne kadar? Konut KDV indirimi detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından KDV indirimi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konut ve arsa KDV’leri konusunda düzenlemeye gidildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konut ve arsalardaki KDV sadeleştirmesi bir diğer çalışmamızdır. Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabii olacaktır. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet riski alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır” ifadelerini kullandı.