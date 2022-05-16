Konutlara zam yapan fırsatçılara kötü haber! Bakan Nebati: 65 bin kişi tespit ettik!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Saat 13.00'de başlayan toplantı 15:30'da sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrasında Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik.

Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik.

Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz."

"Fiyat artışı yapan 65 bin kişi tespit ettik"

Bakan Nebati toplantıda, son açıklanan destek paketlerinin ardından konut fiyatını artıran yaklaşık 65 bin kişi tespit ettiklerini ve kişilerin yüzde 10-30 arasında fiyat yükselmesine sebep olduğunu fark ettiklerini dile getirdi.

Temizlik sektörüyle de görüştü

Bakan Nureddin Nebati daha sonra ise temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, "Birlikten Berekete temasıyla gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimiz kapsamında temizlik sektöründe faaliyetini yürüten iş insanlarımız ile bir araya gelerek görüşmelerimizi sürdürdük.

Kamu olarak maliye politikası araçlarımızı etkin ve hızlı bir şekilde devreye aldığımız bu dönemde firmalarımızın da ortak mücadelemiz olan enflasyonla mücadelede atacağı tamamlayıcı nitelikteki cesur adımları önemsiyor ve değerli buluyoruz.

Tarihsel birikimlerimiz bize birlikten bereket doğduğunu öğretmiştir. Birlik içinde oldukça önümüzdeki engelleri de birlikte aşacak, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.