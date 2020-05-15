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Konut satışında ciddi düşüş

Eskişehir’de geçen ayki konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre ciddi oranda düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:08:27 -
Konut satışında ciddi düşüş

Eskişehir’de geçen ayki konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre ciddi oranda düştü.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de 2020 Nisan ayında sadece 666 konut satıldı.


Eskişehir genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında, 2019 Nisan ayına göre yüzde 56,6 oranında azaldı. Eskişehir’de konut satışlarında 2020 Nisan ayında konutların 215 adedi ilk defa (ilk el satış), 451 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Eskişehir’de satışı yapılan 666 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 oranında azalarak 290 adet, diğer satışlar ise yüzde 68,4 oranında azalarak 376 adet olarak gerçekleşti.


Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 290 konutun 104 adedi ilk satış, 186 adedi ise ikinci el satış oldu.


Türkiye genelindeki konut satışları ise, 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında azalarak 42 bin 783 oldu.

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