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Ekonomi Konut kredileri düştü mü? Konut finansman oranları ne kadar?
Ekonomi

Konut kredileri düştü mü? Konut finansman oranları ne kadar?

Konut finansman oranları düştü mü? Ev almanın hayalini kuran vatandaşlar konut kredisi finansman oranlarını sorguluyor. Ev almayı hedefleyenler konut kredilerinin düşmesini bekliyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası ilk toplatıda faiz sabit tutulmuştu. Gözler bir kez daha Merkez Bankasının faiz kararında. Faizsiz ev almak isteyenlerin beklediği faizsiz ev satan firmaların devlet güvencesine alınması sonrası bankalardan faiz almak istemeyenler de konut finansman oranlarının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. İşte konut finansman oranları.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 09:59:00 - 2021-05-06 09:59:56
Konut kredileri düştü mü? Konut finansman oranları ne kadar?

Ev alacakların gözü kulağı Merkez Bankası’ndan gelecek faiz indiriminde. Merkez Bankası'nın mayıs faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu yılın beşinci toplantısını gerçekleştirecek olan TCMB, mart ayında faizi 200 baz puan artırdıktan sonra son toplantısında yüzde 19 olan faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı öncesi  konut finansman oranları ne kadar? Konut finansman oranları düştü mü?

Konut finansmanı nasıl alınır?

Konut finansmanı almak için bir takım belgelere gerek duyulmaktadır. İşte Konut finansmanı almak için istenen belgeler:

Başvuru formu

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport

Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi

Finansmana konu konutun tapu belgesi fotokopisi

Gerekli görülmesi hâlinde istenebilecek diğer belgeler

Ziraat Katılım konut finansman hesaplama

Vakıf Katılım konut finansman hesaplama

Kuveyt Türk konut finansman hesaplama

Albaraka konut finansman hesaplama

albaraka konut finansman hesaplama

 Türkiye Finans konut finansman hesaplama

Türkiye Finans konut finansman hesaplama

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