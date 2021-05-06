Konut kredileri düştü mü? Konut finansman oranları ne kadar?

Ev alacakların gözü kulağı Merkez Bankası’ndan gelecek faiz indiriminde. Merkez Bankası'nın mayıs faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu yılın beşinci toplantısını gerçekleştirecek olan TCMB, mart ayında faizi 200 baz puan artırdıktan sonra son toplantısında yüzde 19 olan faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı öncesi konut finansman oranları ne kadar? Konut finansman oranları düştü mü?

Konut finansmanı nasıl alınır?

Konut finansmanı almak için bir takım belgelere gerek duyulmaktadır. İşte Konut finansmanı almak için istenen belgeler:

Başvuru formu

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport

Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi

Finansmana konu konutun tapu belgesi fotokopisi

Gerekli görülmesi hâlinde istenebilecek diğer belgeler

Ziraat Katılım konut finansman hesaplama

Vakıf Katılım konut finansman hesaplama

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