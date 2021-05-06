Konut kredileri düştü mü? Konut finansman oranları ne kadar?
Konut finansman oranları düştü mü? Ev almanın hayalini kuran vatandaşlar konut kredisi finansman oranlarını sorguluyor. Ev almayı hedefleyenler konut kredilerinin düşmesini bekliyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası ilk toplatıda faiz sabit tutulmuştu. Gözler bir kez daha Merkez Bankasının faiz kararında. Faizsiz ev almak isteyenlerin beklediği faizsiz ev satan firmaların devlet güvencesine alınması sonrası bankalardan faiz almak istemeyenler de konut finansman oranlarının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. İşte konut finansman oranları.
Ev alacakların gözü kulağı Merkez Bankası’ndan gelecek faiz indiriminde. Merkez Bankası'nın mayıs faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu yılın beşinci toplantısını gerçekleştirecek olan TCMB, mart ayında faizi 200 baz puan artırdıktan sonra son toplantısında yüzde 19 olan faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı öncesi konut finansman oranları ne kadar? Konut finansman oranları düştü mü?
Konut finansmanı nasıl alınır?
Konut finansmanı almak için bir takım belgelere gerek duyulmaktadır. İşte Konut finansmanı almak için istenen belgeler:
Başvuru formu
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi
Finansmana konu konutun tapu belgesi fotokopisi
Gerekli görülmesi hâlinde istenebilecek diğer belgeler
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