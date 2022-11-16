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Ekonomi Konut fiyatlarında isyan ettiren fiyat artışı! Böyle giderse ev almak hayal olacak
Ekonomi

Konut fiyatlarında isyan ettiren fiyat artışı! Böyle giderse ev almak hayal olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı konut fiyat endeksine göre, İstanbul'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 212,1 arttı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 15:41:00 -
Konut fiyatlarında isyan ettiren fiyat artışı! Böyle giderse ev almak hayal olacak

Konut fiyat endeksi Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 212,1 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi (KFE), 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında artarak 575,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 189,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,0 oranında artış gösterdi.

İstanbul’daki değişim yüzde 212

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,6, 4,3 ve 5,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 212,1, 196 ve 185,8 oranlarında artış gösterdi.

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Yorumlar

m.n.

Zaten şu anda hayal oldu. 

fahri25

artık bırak ev almayı yasamak hayal oldu.yasayan ölüye döndük.
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