  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Konut fiyatlarında bir senede yüzde 145 artış
Ekonomi

Konut fiyatlarında bir senede yüzde 145 artış

Konut Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 12,4 artarak 430,6 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış yüzde 145,5 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 22:50:00 -
Konut fiyatlarında bir senede yüzde 145 artış

Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 12,4 artarak 430,6 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış yüzde 145,5 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 12,4 artarak 430,6 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 145,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 41,1 oldu.

Üç büyük şehir için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında mayısta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 12,7, yüzde 11,9 ve yüzde 11,5 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 165,4, Ankara'da yüzde 147,5 ve İzmir'de yüzde 139,9 yükseldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23