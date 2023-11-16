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Konut Projeleri Konut fiyatlarında balon patladı! İbre tersine döndü
Konut Projeleri

Konut fiyatlarında balon patladı! İbre tersine döndü

Yeniakit Publisher
2023-11-16 22:20:00 -
Konut fiyatlarında balon patladı! İbre tersine döndü

TCMB verilerine göre, ağustosta yüzde 90,3 olan ortalama konut fiyat artış hızı, eylülde yüzde 89,2'ye geriledi.

2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 89,2, reel olarak ise yüzde 17,8 oranında arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 77,6, 102,7 ve 85,2 oranlarında artış gösterdi.

Yeni konutlarda yıllık fiyat artışı yüzde 94,2 olurken, bu oran İstanbul için yüzde 86,3, Ankara için yüzde 95,4, İzmir için yüzde 103,6 oldu.

Yeni olmayan konutlarda yıllık fiyat artışı yüzde 89,2 olurken, İstanbul, Ankara ve İzmir için bu oran sırasıyla yüzde 76, yüzde 102,7 ve yüzde 85,1 oldu.
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Ortalama konut fiyatı 2.9 milyon lirayı aştı

Türkiye genelinde ortalama bir konutun metrekare fiyatı 29 bin 110,4 TL’ye yükseldi. Bu da 100 metrekarelik ortalama bir konutun fiyatının 2 milyon 911 bin TL’ye yükseldiğine işaret ediyor.

Metrekare fiyatı İstanbul’da 43 bin 669,2 TL, Ankara’da 22 bin 202,2 TL, İzmir’de 33 bin 54,7 TL oldu.

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