BOTAŞ açıkladı: Avrupa'nın en ucuz doğalgazı Türkiye'de!

Doğalgazda son yapılan fiyat düzenlemesine ilişkin açıklamada bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiyede'ki konutlarda Avrupa'nın en ekonomik ucuz doğalgazının kullanıldığını ifade etti.

BOTAŞ'tan, son yapılan fiyat düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. "Dünya genelindeki yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır." denildi.

'Avrupa'nın en ekonomik doğalgazı Türkiye'de'

BOTAŞ öte yandan Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda Avrupa'nın en ekonomik doğal gazının Türkiye'de kullanıldığını açıkladı.

'Tüm abonelerimizi azami şekilde koruduk'

BOTAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizde bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Tüm abone grupları en azami şekilde korunmuştur."

'Konutlar için Kasım ayında bir değişiklik yok'

"1 Kasım itibarıyla gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır."