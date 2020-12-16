  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konuşulmaya başlandı: Futbola geri dönüyor
Spor

Konuşulmaya başlandı: Futbola geri dönüyor

Aktif futbolculuk hayatını geçen yıl sonlandıran Wesley Sneijder'ın yeni bir serüvene atılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:48:00 -
Konuşulmaya başlandı: Futbola geri dönüyor

Aktif futbolculuk hayatını geçtiğimiz sene sonlandıran Wesley Sneijder yeni bir serüvene atılmaya hazırlandığı öne sürüldü. Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Sneijder, yaz aylarında yayınlanan kitabında teknik direktör olmak ve bir gün Galatasaray’ın başına geçmeyi istediği yönündeki sözleriyle dikkat çekmişti.

Sneijder, bu hedef doğrultusunda ilk adımını atmak üzere... Yıldız ismin ülkesinde, yakında antrenör olarak yeşil sahalara geri dönmesinin söz konusu olduğu konuşulmaya başlandı.

Teknik direktörü John van den Brom ile yaşadığı ayrılıktan sonra takımı geçici olarak antrenör Rene Hake’ye teslim eden ve üst üste başarısız sonuçlarla karşılaşan Utrecht Kulübü’nün yeni hoca arayışında olduğu belirtiliyor.

Son olarak PSV Eindhoven’ı çalıştıran Mark van Bommel’in, Utrecht’in yeni teknik direktörü, Sneijder’in de onun yardımcısı olabileceği ileri sürülüyor.

Bu konuda açıklamada bulunan Sneijder, eski takım arkadaşı ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağını söyledi, “Van Bommel ile çalışmak benim için bir zevk. Utrecht’teki göreve olumlu bakıyorum” ifadelerini kullandı.

Hollanda Futbol Federasyonu’nun hızlandırılmış antrenörlük kurslarına kaydolan Wesley Sneijder henüz lisansını alabilmiş değil. Fakat muhtemel bir görevlendirme durumunda iş pozisyonuna verilecek alternatif bir isimlendirmeyle pratikte yardımcı olarak çalışabileceğinin altı çiziliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”
Dünya

Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”

Seçim döneminde AK Parti’yi yıkmak için Türkiye’deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, seçildikten sonra ..
Merkel'den flaş Türkiye itirafı
Dünya

Merkel'den flaş Türkiye itirafı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki sorunların çözümü konusunda yapılan toplantıdan netice alamadıklarını sö..
Başlarına bir anda bu olay geldi! Savaşa katılmak için Libya’ya hareket ettiler
Dünya

Başlarına bir anda bu olay geldi! Savaşa katılmak için Libya’ya hareket ettiler

Sudan, Libya'daki gruplardan herhangi birine katılıp savaşmak için yola çıkan paralı askerlerin tutuklandığını açıkladı. Libya’daki gruplarl..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay