Konuşulmaya başlandı: Futbola geri dönüyor

Aktif futbolculuk hayatını geçtiğimiz sene sonlandıran Wesley Sneijder yeni bir serüvene atılmaya hazırlandığı öne sürüldü. Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Sneijder, yaz aylarında yayınlanan kitabında teknik direktör olmak ve bir gün Galatasaray’ın başına geçmeyi istediği yönündeki sözleriyle dikkat çekmişti.

Sneijder, bu hedef doğrultusunda ilk adımını atmak üzere... Yıldız ismin ülkesinde, yakında antrenör olarak yeşil sahalara geri dönmesinin söz konusu olduğu konuşulmaya başlandı.

Teknik direktörü John van den Brom ile yaşadığı ayrılıktan sonra takımı geçici olarak antrenör Rene Hake’ye teslim eden ve üst üste başarısız sonuçlarla karşılaşan Utrecht Kulübü’nün yeni hoca arayışında olduğu belirtiliyor.

Son olarak PSV Eindhoven’ı çalıştıran Mark van Bommel’in, Utrecht’in yeni teknik direktörü, Sneijder’in de onun yardımcısı olabileceği ileri sürülüyor.

Bu konuda açıklamada bulunan Sneijder, eski takım arkadaşı ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağını söyledi, “Van Bommel ile çalışmak benim için bir zevk. Utrecht’teki göreve olumlu bakıyorum” ifadelerini kullandı.

Hollanda Futbol Federasyonu’nun hızlandırılmış antrenörlük kurslarına kaydolan Wesley Sneijder henüz lisansını alabilmiş değil. Fakat muhtemel bir görevlendirme durumunda iş pozisyonuna verilecek alternatif bir isimlendirmeyle pratikte yardımcı olarak çalışabileceğinin altı çiziliyor.