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Konuşmaları kaydedildi... PKK'lı teröristler telsizde ağlamaya başladı

Türk askeri, yaptığı operasyonlarla yurt içi ve sınır dışında PKK'ya göz açtırmıyor. Teröristlerin üstleriyle yaptığı telsiz konuşmaları Mehmetçik'in azimli mücadelesini bir kez daha ortaya serdi.

12 Ekim 2018 Cuma 06:45
Konuşmaları kaydedildi... PKK'lı teröristler telsizde ağlamaya başladı

Mehmetçik'in dağları zindan ettiği teröristlerin korkulu telsiz konuşmaları ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin "Perişanız, öldük bittik' sözleri kayıtlara geçti.

Teröristler psikolojik olarak tükendi

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları aktarıldı.

Toplantıda teröristlerle mücadelenin devam edeceği vurgulanırken, kaçmaya çalışan teröristlerin telsiz konuşmalarına da değinildi.

Türk askerinin peşlerini bırakmadıklarını söyleyen teröristlerin "Öldük, bittik, perişanız" ifadelerini kullandıkları açıklandı.

Üstlerine yalvardılar

PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarının aktarıldığı toplantıda, üstlerine kendilerini kurtarmaları için yalvardıkları da belirtildi.

Telsiz konuşmaları "Bittiklerinin açık göstergesidir" şeklinde yorumlanırken, "Alınan önlemlere rağmen bazen acı haberler alıyoruz ancak amansız mücadelemiz sonuna kadar sürecek" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 06:45
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