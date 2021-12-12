'Konuşanlar' rezaleti bitmeden Acun yeni rezaletin startını verdi!

yeniakit.com.tr

Yıllardır yurt dışından devşirme programlarda milli ve manevi değerlerin hiçe sayıldığı yapımlara imza atan Acun Ilıcalı’nın dur durak bilmeyen rezaletleri her gün katlanarak artıyor.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen adlı dijital platformada yer alan ve Hasan Can Kaya’nın sunduğu, küfür ve ahlaksızlığın kol gezdiği sözde komedi programı Konuşanlar, son günlerde tepkilerin odağı haline gelmişti.

MHP’den dikkat çeken çağrı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Meclis'te yaptığı açıklamada, milletin milli ve manevi değerlerini yozlaştıran, sözde mizah adı altında küfürlerin havada uçuştuğu programlar yaptıran Acun Ilıcalı için çağrıda bulunmuştu.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde partisi adına konuşmuş “Türkiye'nin siyasi ve askeri adımlarının çıktısının, verilen mücadelenin ve karşılaşılan tehditlerin boyutunu ortaya tam olarak koyması bakımından önemli olduğunu” açıklamasını yapmıştı.

Üç maymunu oynayan Acun’dan yeni rezalet

Ancak gelen tepkilere kulaklarını tıkadığı anlaşılan Acun Ilıcalı şimdi de devreye Survivor All Star rezaletini soktu.

Erkek ve kadınların aynı adada yarı çıplak bir şekilde yarıştığı programın duyurusunu yapan Ilıcalı, yarışmaya katılacak yarışmacıları açıkladı.

Ilıcalı “İşte #SurvivorAllStar Ünlüler ve Gönüllüler Takımı.. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Ilıcalı’nın programlarına gelen tepkileri hiçe sayması "RTÜK yeterli bir yaptırım uygulayamıyor mu?" Sorusunu akıllara getirdi.