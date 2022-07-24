Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayıp can verdi

Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinden Tamaulipas eyaletine giden çift katlı yolcu otobüsünden seyir halindeyken bir yolcu atlayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 30 yaşındaki yolcunun cansız bedeni, otoyol üzerinde bulundu.

Yetkililer, yolcunun şoförün koltuğunu terk ettiği ve otobüsün kontrolden çıktığı düşüncesine kapılarak bu eylemi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Madde kullanıp kullanmadığı bilinmiyor

Yolcunun olay sırasında herhangi bir rahatsızlık durumu yaşadığı ya da uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı ise bilinmiyor.

"Hadi gidelim, bakın şoför yok"

Öte yandan, o anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken adamın önce otobüsün kapısını açmaya çalıştığı ancak başaramayınca yangın söndürme tüpü ile otobüsün camını kırdığı görüldü.

Otobüsü terk etmekte kararlı olduğu görülen adam, diğer yolculara "Hadi gidelim, bakın şoför yok" demesinin ardından kırdığı camdan yola atladı.

Yolcuların müdahele etmemesi tepki çekti

İHA'nın haberine göre; otobüste bulunan diğer yolcuların atlayan adamı sadece izleyerek olaya hiçbir müdahalede bulunmaması ise tepki çekti.