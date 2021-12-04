Kontrolden çıkan TIR karşı şeride daldı
Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR karşı şeride geçerken, başka araçla çarpışmaktan kıl payıyla kurtuldu.
Olay, sabah saat 11.00 civarında Hadımköy yolu Akçaburgaz mevkiinde meydana geldi. Esenyurt istikametinden Hadımköy istikametine doğru ilerleyen TIR, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.
TIR, şoförün ani manevrası ile karşıdan gelen kamyonet ile çarpışmaktan son anda kurtuldu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da ağır hasar meydana geldi.