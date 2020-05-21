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Kontrolden çıkan otomobil sitenin bahçesine girdi

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip bir sitenin demir bariyerlerini yıkıp bahçesine girerek durabildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:48:29 -
Kontrolden çıkan otomobil sitenin bahçesine girdi

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip bir sitenin demir bariyerlerini yıkıp bahçesine girerek durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. A.E., idaresinde 51 ABD 254 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip bir sitenin demir bariyerlerini yıkıp bahçesinin içine girerek durabildi. Kaza sonrası site sakinleri büyük panik yaşarken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada bazı site sakinleri ile sürücü arasında da kısa süreli bir gerginlik yaşandı.


Olayda site sakinleri büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı çıktıklarında bahçedeki arabayı gördüklerini kaydederek, büyük korku ve şaşkınlık yaşadıklarını belirttiler.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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