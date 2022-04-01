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Yerel Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine uçtu
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine uçtu

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki evin üzerine devrildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 16:13:00 -
Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine uçtu

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki evin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan S. (59), idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki müstakil bir evin üzerine devrildi. Kaza anında olay yerinden geçen polis ekipleri otomobilde sıkışan yaralıyı kurtardı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

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