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Yerel Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

Yeniakit Publisher
2024-03-13 06:58:00 -

Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza, Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Adnan Menderes caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün cep telefonuna bakmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil cadde üzerindeki orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparken, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Araçta ve aydınlatma direğinde maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine YEDAŞ ve polis ekipleri geldi. Kaza yapan araç çekici ile olay mahallinden kaldırılırken, hasar gören aydınlatma direğinde de YEDAŞ ekipleri çalışma başlattı.

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