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Aktüel

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:15:08 -
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Karasu yolunda seyreden S.D. yönetimindeki 53 AAK 015 plakalı otomobil, Ferizli mevkisinde bir akaryakıt istasyonundan çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 4 çocuğu hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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