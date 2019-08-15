Kontrolden çıkan araçtaki 6 kişi yaralandı Mersin'de kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, N.B (65) yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Yenice istikametinde kontrolden çıktı. Yolun yanındaki araziye devrilen araçtaki sürücü ile 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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