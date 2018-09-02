Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kasımpaşa’dan Çağlayan istikametine seyir halinde olan 34 FM 4202 plakalı otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Dönüş, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, refüjü aştıktan sonra demir bariyerleri parçalayarak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, bariyerlerden kopan bir parçada ters istikamette seyreden bir otomobilin ön camına düştü. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin içerisindeki sürücü Dönüş yaralandı. Parçanın düştüğü araçtaki sürücü ise ölümden döndü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Camı parçalanan otomobilin sürücüsü Muhammet Kaya ise bir süre kazanın şokunu yaşadı. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik bir süreliğine tek şeritten verildi. Kaza nedeniyle karşı şeride geçen ve kullanılamaz hale gelen aracın hava yastıklarının da patladığı görüldü.

'BARİYERLERDEN KOPAN PARÇA BENİM CAMA VURDU'

Üzerine parça düşen otomobilin sürücüsü Kaya, “Yukarıdan aşağıya iniyordum. Yavaş giderken karşı yola bir baktım, bir araç bariyerleri aştı bizim istikamete geliyor. Ben hemen sağa kaçtım ama bariyerlerden kopan parça benim cama vurdu. Bende fren yapmak zorunda kaldım, Allah’tan arkamda araba yoktu. Yaralının durumu iyiydi, bilinci açıktı. Böyle bir kazaya karşı durumu iyi, kontrolünü kaybetmiş. Allah korudu” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.