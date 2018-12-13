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Kontrol muayenesi için 3 ay önceden sevk isteyin

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, kontrol muayenesine ilişkin gazetemize yöneltilen bir soruyu cevapladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 12:08
Kontrol muayenesi için 3 ay önceden sevk isteyin

SORU: Ben geçen yıl malulen emekli oldum. Beni süreli emekli etmişler ve kontrol muayenesi denilen bir işleme tabi tutmuşlar. Ne yapmalıyım?

Mustafa B.

CEVAP: Bir kimsenin malul sayılıp sayılmadığına Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu karar vermektedir. Bu karar keyfiyete dayalı olmayıp Malullük Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda verilir. Sigortalının tedaviyle düzelip malullüğünün ortadan kalkabileceği tıbben beklenmekte ise malullük bir süreye tabi tutularak süre bitiminde yeniden sağlık kurulu raporu istenmekte ve malullük hali yeniden değerlendirilmektedir. Burada en önemli olgu sigortalının kontrol muayenesi tarihinden itibaren üç ay içinde sağlık kuruluna girerek sağlık raporu almasıdır. Hatta sigortalının kontrol muayene tarihinden önceki üç ay içinde malullük aylığı bağlayan SGK Müdürlüğüne malullük sevk başvurusu yaptırması isabet olacaktır. Çünkü kontrol muayene tarihinde aylık durdurulacak, bu tarihten itibaren sağlık kurulu raporu üç ayı geçtikten sonra alınırsa malullüğün devamı kararı verilse bile geriye doğru maaş ödenmesi mümkün olmayacaktır.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:08
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