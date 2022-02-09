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Yerel Kontağı çevirdi bir anda alev aldı!
Yerel

Kontağı çevirdi bir anda alev aldı!

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sürücüsünün kontağını çevirdiği araçtan bir anda alevler yükseldi. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 00:49:00 -
Kontağı çevirdi bir anda alev aldı!

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde park halindeki otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü, kontağı çevirmesiyle alevler yükseldi. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Osmaneli Haceloğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Canvar, 34 VG 9557 plakalı otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçti.

Canvar, kontağı çevirmesiyle henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı otomobil alev topuna döndü. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören, sürücü Canvar ve çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Canvar’ın otomobilinden sıçrayan alevler önünde park halinde bulunan 54 FD 991 otomobile sıçramasıyla park halindeki otomobilde yanmaya başladı.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken Yanan otomobiller kullanılamaz hale geldi. Yanan araç olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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