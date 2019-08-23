Konserve nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları...

Yaz sebzelerini en sağlıklı ve temiz biçimde saklamanın yolu konserve! Kışa yaklaşılan bu günler tam da konserve hazırlama zamanı. Peki konserve nasıl yapılır?

Konserve nasıl yapılır?

Her şeyden önemlisi konserve yapmak için kullanacağınız malzemelerdir. Taze, olgun, çürüğü ya da eziği olmayan sebzeler seçmelisiniz. Bozulmak üzere malzemeleri konserve yaparak “değerlendirmek” doğru bir yaklaşım değildir. Bu tür malzemeler konservenizin ömrünü kısaltır.

Sebze konservelerinde tuz, meyve konservelerinde ise şeker şurubu konservenin ömrünü uzatır. Eğer çok miktarda konserve yapıp uzun süre tüketmeyi düşünüyorsanız bu malzemelerden yardım alabilirsiniz.

Konservelerinizi mutlaka sıcağa ve basınca dayanıklı cam kavanozlara koyun. Kavanozlarınızı ve kapaklarını kullanmadan önce gıda temizliğine uygun ürünlerle iyice yıkayıp dezenfekte edin. Kavanoz kapaklarını da hem genleşmeleri hem de dezenfekte olmaları için kullanmadan önce kaynatın.

Konservenizi hazırladıktan sonra kavanoza aktardığınızda üstten 2 santimetre kadar boşluk bırakmayı ihmal etmeyin. Kavanozları ağzına kadar doldurursanız patlayabilirler.

Haşladığınız malzemeleri sıcakken kavanozlara aktardıktan sonra ağızlarını sıkıca kapatın. Ardından kavanozları ters çevirip genişçe bir tencereye yerleştirin. Kavanozların arasına temiz bezler sıkıştırın. Tencereye kavanozların yarısına kadar gelecek şekilde su doldurun ve iyice kaynatın. Kavanozları tencereden çıkarınca kapaklarını bir daha sıkın.

Ardından kavanozları tencereden çıkarıp kapakları alta gelecek şekilde tezgahın üzerine dizip soğumasını bekleyin. Sıcağın etkisiyle genleşen kapaklar soyunca sıkışacak ve kavanozların ağzı hava almayacak şekilde kapanacak. Bunu kavanoz kapaklarının orta kısımlarının içeri doğru bombe yapmasından da anlayabilirsiniz.

Dışa doğru bombe yapan, kapağında şişkinlik oluşan kavanozların içindeki konserve tutmamış, bozulmuş demektir. Bu tür konserveleri tüketmekten kaçının. Aynı şekilde bir süre beklettiğiniz konserveleri tüketmeden önce de kapaklarını mutlaka kontrol edin. Kapağında kabarcık oluşan konserveleri tüketmeyin.

Konservelerinizi serin, kuru ve güneş görmeyen kilerlerde ya da dolaplarda saklamayı ihmal etmeyin.

Konserve yaparken bunları ihmal etmeyin!

Mevsim değişimlerinde konserveler hayatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Mevsimine göre meyve ve sebzelerinizi seçebilir ve konservelerini uygun bir şekilde hazırlayabilirsiniz. “Bu meyvenin, sebzenin konservesi olur mu?” diye düşünmeyin. İşinizi kolaylaştıracak, sevdiğiniz meyve ve sebzelerinizi konserve için mutlaka değerlendirin.

Kavanoz Seçimi

Kavanoz deyip geçmeyin. Konserve yapımında kavanozların payı oldukça yüksek. Konserve yaparken basınçlı cam kavanozlar kullanılması gerekir. Çünkü kabak, bamya, bezelye, fasulye gibi sebzelerin asit seviyesi yüksektir. Sebzelerinizi içine koymadan önce kaynatacağınız için kavanozlarınız sıcağa dayanıklı olmalıdır.

Kavanozun Sağlamlığı

Konserve yapacağınız yiyecekler için sağlam kavanozlar bulundurmalısınız. Aksi halde herhangi bir çatlak ya da sızıntı durumunda kavanozunuz hava alacağı için içindeki sebze ya da meyveler bozulabilir.

Kavanoz ve Kavanoz Kapaklarının Temizliği

Evde konserve hazırlarken mutlaka cam kavanoz ve yeni kapaklar kullanılması gerekiyor. Bunun için kavanozlar ve kapakları 15-20 dakika kaynatılmalı. Aksi halde kavanozda oluşacak olan bakteriler sağlığınızı etkileyebilir. Özellikle Clostridium botulinum adı verilen bakteri konservelerin baş düşmanıdır. Bu bakterilerin konservelerde fazlaca üremesi durumunda kapakta bombe oluştuğu gözlemlenebilir. Evde yaptığınız konserveleri saklarken ve tüketmeden önce kapaklarını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bombe varsa kesinlikle tüketmeyin, bu bakteri oluştuğunun işaretidir. Bu tip bir konserveyi tükettiğiniz takdirde, ölümcül sonuçlara varabilen besin zehirlenmeleri kaçınılmaz olacaktır.

Kullanılan Malzeme

Konserveleriniz için kullanılan malzemeler çok önemli. Konserve yapacağınız sebzenin türüne göre önceden haşlamanız gerekiyor. Örneğin ıspanak, fasulye, bamya gibi sebzeleri önceden haşlamanız gerekir çünkü bu sebzeler haşlandıklarında mikroorganizma sayıları azalır. Yeşil sebzeler haşlandıklarında hacimleri küçüldüğü için kavanoza dolumu kolaylaşır.

Kavanoza Yerleştirme

Elinizde var olan, konservesini yapmak istediğiniz meyve ve sebzelerinizi kavanozunuza dikkatlice yerleştirin. Çünkü özensiz yerleştirme konservenizin dayanma süresini azaltabilir. Konservelerinizin süresini artırmak amacıyla kavanozlara eklenecek su ve şuruplar için belirli bir miktar boşluk bırakmayı aklınızdan çıkarmayın.

Konserve Kontrolü

Konservelerinizi yaptıktan sonra içe çöküp vakumlanan kapaklarını 1-2 gün sonra açmayı deneyin. Kapakları açmakta zorlanıyorsanız konserveleriniz olmuş demektir. Eğer kapak kolayca açıldıysa malzemeyi tekrar kaynatıp konserve yapmayın, buzdolabına kaldırıp 1-2 gün içinde tüketin veya yine buzdolabı poşetine koyup buzluğa atın.

Konserve Süresi

Konserve yaparken acele etmeyin. Malzemelerinizi hazırlayın, özenle kavanozlarınıza yerleştirin. Kavanozlarınıza soğuma ve dinlenme süresi tanıyın. Erken açmanız durumunda tadı bozulabilir.