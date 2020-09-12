Konservatuvar öğrencileri, sosyal medya konseri için tarihi Frigya'da buluştu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören konservatuvar öğrencilerinin yer aldığı Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğu, pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden düzenledikleri mini konser için tarihi Frig Vadisi'ni tercih ederek birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yer alan kaya yerleşimi önünde düzenlenen mini konser ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sessiz günlerini yaşayan Frigya'nın turizm potansiyeline katkı sağlamak ve bölgeye dikkatleri çekmek amaçlandı.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğu Genel Koordinatörü ve Şefi Kürşat Bertuğ Arıcan, AA muhabirine, pandemi döneminde şehrin farklı noktalarında düzenledikleri mini konserleri sosyal medya üzerinden insanlara ulaşarak paylaştıklarını söyledi.

Bugüne kadar kentin tanıtımı için 4 farklı etkinlik düzenlediklerini dile getiren Arıcan, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci devam ettiği müddetçe, sosyal medya üzerinden mini konserlerimiz devam edecek. Bugünlerde kültür sanata dikkat çekmek için de çok farklı projelere imza atıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e teşekkür ediyoruz. Bugün de Frigya'dayız. Burası Afyonkarahisar'ın önemli bir turizm merkezi. Burada yaklaşık 3 bin yıllık bir tarih bulunuyor. Tanıtım olmadığı için yıllarca bakir kalmış bir nokta. Ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın, burayı gelip görmelerini istiyoruz."

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Konservatuvar Yüksek Lisans öğrencisi ve solist Sinem Gözcü ise pandemi dolayısıyla bütün etkinliklerinin aksadığını ve sosyal medya üzerinden kentin güzide noktalarında mini konserler verdiklerini vurguladı.

Tarihi Frig Vadisi'ne dikkati çekmek için bugün de sosyal medya konserlerini İhsaniye'de düzenlediklerini aktaran Gözcü, "Güzel bir doğanın içerisinde ve tarihi mekanların arasında bu güzel organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutluluk duymaktayız." dedi.

AKÜ Konservatuvar Yüksek Lisans öğrencisi ve gitarist Salih Aydoğdu da projenin içerisinde yer almaktan ve Afyonkarahisar'ın tarihi turizm mekanı Frigya'da Türk Sanat Müziği parçalarını söylemek ve çalmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, daha sonraki pandemisiz günlerde de burada güzel etkinliklerde olmayı istediğini anlattı.

- "Sosyal medyada bu tür etkinliklerle bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz"

Kocaeli Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi ve bağlama sanatçısı Ömer Faruk Kacar ise Afyonkarahisar Belediye Kültür Sanat Akademisinin projesinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Türk müziğini tarihi Frig Vadisi'nde seslendirmek, gerçekten onur ve gurur verici. Burada farklı hisler yaşıyorum. Pandemi dolayısıyla insanların çoğu evlerinde vakit geçiriyor. Sosyal medyada bu tür etkinliklerle bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AKÜ Konservatuvar Lisans öğrencisi Serap Nur Derin de tarihi Frigya'da düzenlenen sosyal medya konseri etkinliğinde yer almaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Öte yandan Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Türk Müziği Topluluğunun, ilerleyen günlerde sosyal medya konserlerinin devam edeceği belirtildi.