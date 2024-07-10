Konser parası, tablo parası, Roma gezisi derken para bitti! İnternetten satılık İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazlar ile parsellerin satışına onay verdi.

İBB Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.

Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Tuzla, Fatih, Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Ataşehir, Kağıthane, Eyüpsultan, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışına onay verdi.

Bahçelievler, Kartal, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı parsellerin imar barışına göre satışı da Meclis'ten geçti.

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Meclis'te, Büyükçekmece'de yürütülen Kordonboyu Sahil Düzenleme Projesi otopark alanı da gündeme geldi.

Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu ortak raporuna göre, mülkiyeti İBB'de olan alanın, otopark ihtiyacının karşılanması için Büyükçekmece Belediyesine 5 yıl süre ile tahsis edilmesi talep edildi. Tahsis kararı Meclis'ten oy çokluğuyla geçti.

Yandaş şarkıcılara milyonları saçan, fondaş sözde gazetecileri Roma'ya tatil yaptıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, 2021 yılında 6 buçuk milyon TL'ye Fatih Sultan Mehmet portresini satın almıştı.