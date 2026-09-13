Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı!

AS'taki değerlendirmede ise Arda Güler için şu yorum yapıldı, “Arda, takımın yol gösterici ışığı. Bernardo düzen ve denge sağlıyor. Ama asıl sihir ve fark yaratan Arda. Son 20 dakikada Madrid sadece uyuşukluğunu atmakla kalmadı, aynı zamanda fırsatlar da yarattı. Tamamen farklı bir oyun oldu. Diomande'nin maliyeti göz önüne alındığında, kesinlikle oyuna girmesi gerekiyor. Ya olağanüstü bir oyun sergileyecek ya da Arda Güler oynayacak.” Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho da Rayo Vallecano maçının ardından Arda Güler-Yan Diomande kararıyla ilgili konuştu. Mourinho açıklamasında, "Arda çok fazla oynuyor ama Diomande bugün ilk 11'de başlamazsa ilk sorularak soru neden oynamadığı veya ne zaman oynayacağı olacak. Yedek kulübemizde sadece kalite görüyorsunuz ve her maçta soru, neden diğer oyuncunun oynamadığıyla ilgili oluyor. Arda çok iyi bir oyuncu. Çok kaliteli ve takımın oyununa olumlu bir etkisi var. Oyuna girdiğinde fark yarattı.” dedi.