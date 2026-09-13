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Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı!

Arda Güler'in Rayo Vallecano maçına yedeklar arasında başlaması İspanyol basınında tartışmaya yol açtı.

#1
Foto - Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı!

İspanya LaLiga'da Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Rayo Vallecano karşısında farklı kazanıp lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe (2), Alvaro Carreras ve Jude Bellingham kaydetti. Mbappe'nin ikinci golünde asisti, oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu Arda Güler yaptı.

#2
Foto - Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı!

Arda Güler, maça yedekler arasında başlarken 72. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna dahil oldu. Arda, görev aldığı sürede etkili bir performans sergilerken oyunuyla dikkat çekti. Maçın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in performansından övgüyle bahsederken yedekler arasında yer almasının yanlış bir karar olduğuna vurgu yapıldı.

#3
Foto - Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı!

Marca'daki haberde Arda Güler için yapılan değerlendirmede, "Sadece 23 dakika sahada kaldı ama ne 23 dakikaydı! Arda, Real Madrid için giderek zorlaşan maçın 72. dakikasında oyuna girerek dengeyi değiştirdi. Oyunun kontrolünü ele geçirdi, sahanın her yerinde hazır bulundu ve hücumda büyük bir tehdit oluşturdu." denildi.

#4
Foto - Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı!

Yazıda ayrıca, "Her halükarda, tartışma her zamankinden daha canlı çünkü Arda takıma kattığı her şeyle vazgeçilmez hale geldi. O farklı bir oyuncu, şu anda Madrid'e geldiğinden beri en iyi formunda ve belki de Bernardo Silva ile birlikte kadrodaki en yetenekli oyuncu. Bu noktada onu takım dışında bırakmak neredeyse bir günah gibi görünüyor." ifadeleri yer aldı. Ayrıca Oyuncuların maçtaki performanslarının değerlendirildiği yazıda ise Arda en yüksek puanı aldı.

#5
Foto - Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı!

AS'taki değerlendirmede ise Arda Güler için şu yorum yapıldı, “Arda, takımın yol gösterici ışığı. Bernardo düzen ve denge sağlıyor. Ama asıl sihir ve fark yaratan Arda. Son 20 dakikada Madrid sadece uyuşukluğunu atmakla kalmadı, aynı zamanda fırsatlar da yarattı. Tamamen farklı bir oyun oldu. Diomande'nin maliyeti göz önüne alındığında, kesinlikle oyuna girmesi gerekiyor. Ya olağanüstü bir oyun sergileyecek ya da Arda Güler oynayacak.” Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho da Rayo Vallecano maçının ardından Arda Güler-Yan Diomande kararıyla ilgili konuştu. Mourinho açıklamasında, "Arda çok fazla oynuyor ama Diomande bugün ilk 11'de başlamazsa ilk sorularak soru neden oynamadığı veya ne zaman oynayacağı olacak. Yedek kulübemizde sadece kalite görüyorsunuz ve her maçta soru, neden diğer oyuncunun oynamadığıyla ilgili oluyor. Arda çok iyi bir oyuncu. Çok kaliteli ve takımın oyununa olumlu bir etkisi var. Oyuna girdiğinde fark yarattı.” dedi.

#6
Foto - Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı!

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