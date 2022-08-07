Beşiktaş'ın bonservisi Marsilya'da bulunan ABD'li sol kanat oyuncusu Konrad de la Fuente'yi renklerine bağlamak istediği ileri sürüldü. Peki, Konrad de la Fuente kim?

Konrad de la Fuente kim kaç yaşında?

Konrad de la Fuente 16 Temmuz 2001'de dünyaya geldi. Konrad de la Fuente, 2018'de Barcelona B takımıyla profesyonel kariyerine başladı. 2020-2021 sezonunda Barcelona'ya geçen ABD'li futbolcu ardından Marsilya'ya transfer oldu. Marsilya ile 22 maça çıkan Konrad de la Fuente, 3 asist yaptı.