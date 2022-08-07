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Spor Konrad de la Fuente kim kaç yaşında?
Spor

Konrad de la Fuente kim kaç yaşında?

Beşiktaş'ın ABD'li futbolcu Konrad de la Fuente'yi yakın takibe aldığı ileri sürüldü. Peki, Konrad de la Fuente kim kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-08-07 18:43:00 -
Konrad de la Fuente kim kaç yaşında?

Beşiktaş'ın bonservisi Marsilya'da bulunan ABD'li sol kanat oyuncusu Konrad de la Fuente'yi renklerine bağlamak istediği ileri sürüldü. Peki, Konrad de la Fuente kim?

Konrad de la Fuente kim kaç yaşında?

Konrad de la Fuente 16 Temmuz 2001'de dünyaya geldi. Konrad de la Fuente, 2018'de Barcelona B takımıyla profesyonel kariyerine başladı. 2020-2021 sezonunda Barcelona'ya geçen ABD'li futbolcu ardından Marsilya'ya transfer oldu. Marsilya ile 22 maça çıkan Konrad de la Fuente, 3 asist yaptı.

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