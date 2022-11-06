Kongreye katılan Bülent Arınç ile ilgili bomba iddia! Yeniden Refah Partisi'ne mi geçecek?
AK Parti iktidarını hedef alan açıklamaları ile tepkileri üzerine TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Yeniden Refah Partisi'nin İkinci Büyük Kongresi'ne katılınca, Arınç'ın Yeniden Refah'a geçeceği iddiası yeniden gündeme geldi.
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Yeniden Refah Partisi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda İkinci Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi.
Delegelerin tamamının oyunu alan Fatih Erbakan yeniden başkan seçildi.
Kongreye katılan isimlerden en dikkat çekeni TBMM eski Başkanı Bülent Arınç oldu.
Yeniden Refah Partisi'nin İkinci Büyük Kongresi'nde adı anons edilen Arınç'ın kongreye katılması, Refah Partisi'ne geçeceği iddiasını yeniden gündeme geldi.