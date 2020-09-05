Kongre, toplantı ve etkinliklerin önünde engel yok

Eker, “Şu anda kongre ve etkinlik turizminin gerçekleştirilmesinin önünde bir engel yok” dedi. Eker, ayrıca Türkiye’nin ve İstanbul’un 2010-2015 arası dönemde olduğu gibi turizmde iddialı olması için önemli adımlar attıklarını; atmaya da devam edeceklerini vurguladı.