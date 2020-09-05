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Ekonomi Kongre, toplantı ve etkinliklerin önünde engel yok
Ekonomi

Kongre, toplantı ve etkinliklerin önünde engel yok

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Hasan Eker, insan sağlığını en üst düzeyde tutmak suretiyle kongre, toplantı ve etkinlikleri gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:45:00 -
Kongre, toplantı ve etkinliklerin önünde engel yok

Eker, “Şu anda kongre ve etkinlik turizminin gerçekleştirilmesinin önünde bir engel yok” dedi. Eker, ayrıca Türkiye’nin ve İstanbul’un 2010-2015 arası dönemde olduğu gibi turizmde iddialı olması için önemli adımlar attıklarını; atmaya da devam edeceklerini vurguladı.

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