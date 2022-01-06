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Dünya Kongre baskınının yıldönümü! Biden'dan dikkat çeken sözler: Bir daha...
Dünya

Kongre baskınının yıldönümü! Biden'dan dikkat çeken sözler: Bir daha...

ABD'de geçtiğimiz yıl eski başkan Donald Trump'ı destekleyen binlerce kişi Kongre binasını işgal etmişti. Kongre baskının yıldönümünde ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 18:09:00 -
Kongre baskınının yıldönümü! Biden'dan dikkat çeken sözler: Bir daha...

ABD'de başkanlık seçimleri sonrası Donald Trump yanlıları Başkent'teki Kongre Binasını basmıştı. Kanlı baskının yıldönümünde ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklamalar geldi.

5 kişinin öldüğü baskın, Kongre binasına yönelik en büyük saldırı olarak tarihe geçerken, Biden, olayın yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin önceki başkanı yalnızca kendini düşündü, halkın iradesine sahip çıkılmadı" dedi.

"Bir daha böyle bir saldırının yaşanmayacağından emin olmalıyız"

Biden, olayın yıldönümüyle ilgili düzenlenen törende halka hitap etti. Biden, "ABD'nin önceki başkanı yalnızca kendini düşündü. Trump, seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi. 2020 seçimlerine ilişkin bir yalanlar ağı kurdu. Halkın iradesine sahip çıkılmadı. Bir daha böyle bir saldırının yaşanmayacağından emin olmalıyız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz sene eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını “silahlı ayaklanma” olarak nitelendirdi.

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Yorumlar

bakmak olana

neocon amerikalı dünya paylaşımını yaptın yerini arık kamala hariise devretme zamanı büyük israil projesi hızlandı ::))
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Deniz

Biden oy hırsızlığı yaptı dedi Trump biden hakikaten hile yaptın mı ?
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