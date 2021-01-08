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Dünya Kongre baskınının ardından ABD Ulaştırma Bakanı istifa etti
Dünya

Kongre baskınının ardından ABD Ulaştırma Bakanı istifa etti

ABD'de Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasının ardından Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, istifa ettiğini açıklayarak kabinede istifa eden ilk bakan oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 00:12:00 -
Kongre baskınının ardından ABD Ulaştırma Bakanı istifa etti

ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, dün Kongreye yapılan baskının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Kabineden ilk istifa

ABD'de dünkü Kongre baskını nedeniyle Beyaz Saray'da ardı ardına yaşanan istifaların ardından, kabineden de ilk istifa geldi.

Ulaştırma Bakanı Chao, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü olaylardan Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak, olayları "travmatik ve önlenebilir" şeklinde niteledi.

Bugüne kadar bakanlık görevinde bulunmaktan gurur duyduğunun altını çizen Chao, "Bugün ABD Ulaştırma Bakanlığı görevimden, 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere istifa ettiğimi duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Chao, aynı zamanda son günlerde Trump ile sık sık ters düşen Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın eşi.

Beyaz Saray'da art arda istifa

Dünkü Kongre baskınının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etmişti.

Bugün de bir dönem Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan ve şu anda Trump'ın Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olan Mick Mulvaney ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger istifalarını duyurmuştu.

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.
İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.

Trump taraftarları Kongre binasına girdi

Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi gösterici ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

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