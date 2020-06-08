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Aktüel

Kongolu müzisyen Edouard Nganga hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:48:59 -
Kongolu müzisyen Edouard Nganga hayatını kaybetti

Ankara (AA) - Kongo sanat dünyasının önemli isimlerinden söz yazarı, sanatçı ve müzisyen Edouard Nganga 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ünlü müzisyen Edouard Nganga pazar günü, kısa süre önce yakalandığı ve ne olduğu belirtilmeyen hastalık nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti.

27 Ekim 1933’de Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da dünyaya gelen Nganga, en son nisanda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında farkındalık yaratmak için sahne almıştı.

Nganga, 1959'da kurulan Kongo'nun en popüler orkestrası “Bantous de la capitale”in yaşayan son üyesiydi.

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