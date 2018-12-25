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Kongo'da korkunç kaza! 50 kişi öldü

Kongo'nun başkenti Kinşasa'nın 200 kilometre batısındaki Kisantu kentinde, bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu50 kişi yaşamını yitirdi.

25 Aralık 2018 Salı 16:47
Kongo'da korkunç kaza! 50 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'nın 200 kilometre batısındaki Kisantu kentinde, Matadi bölgesine giden kamyon ile karşı yönden gelen otobüs çarpıştı.

Kazada, 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar başkent Kinşasa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kisantu yakınlarında ekim ayında meydana gelen trafik kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:47
  1. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
  2. Trafik kazası
  3. trafik kazası kadıköy
  4. 50 kişi öldü

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