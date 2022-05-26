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Dünya Kongo'da isyancı grubun saldırısı: 8 sivil öldü
Dünya

Kongo'da isyancı grubun saldırısı: 8 sivil öldü

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda isyancı grubun saldırısında 8 sivil öldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 18:33:00 -
Kongo'da isyancı grubun saldırısı: 8 sivil öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Ituri eyaletine bağlı Soba köyüne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Birçok kişinin yaralandığı saldırıda, 5'i kadın, 8 sivil hayatını kaybetti.

Saldırı sonrasında bölge sakinlerinin evlerini terk ederek komşu kasabalara sığınmaya başladığı belirtildi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 21 Nisan'da isyancı gruplar ile KDC yetkilileri arasında barış görüşmeleri başlamasına rağmen ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı gruplar saldırılarına devam ediyor.

CODECO'nun saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

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