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Dünya Kongo’da 8 günde 72 bin kişi evlerini terk etti
Dünya

Kongo’da 8 günde 72 bin kişi evlerini terk etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda devam eden çatışmalardan dolayı son 8 günde 72 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 22:49:00 -
Kongo’da 8 günde 72 bin kişi evlerini terk etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda devam eden çatışmalardan dolayı son 8 günde 72 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, KDC'nin doğusunda ordu ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında süren çatışmalardan dolayı en az 72 bin kişini yerinden edildiğini bildirildi.

Kuzey-Kivu eyaletinin Rutshuru bölgesinde başlayan çatışmaların eyaletin bütün bölgelerine yayıldığı belirtilen açıklamada, binlerce kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, yerlerinden edilen insanlardan sadece 7 bininin komşu Uganda’ya ulaşabildiği, kasımdan bu yana devam eden çatışmalarda yaklaşık 170 bin sivilin evsiz kaldığı ve ülkede toplamda 5,6 milyon yerinden edilmiş insan olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin doğusunda haftalardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 adlı isyancı üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

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