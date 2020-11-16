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Spor Kongo duyurdu! Galatasaray'a kötü haber
Spor

Kongo duyurdu! Galatasaray'a kötü haber

Kongo Futbol Federasyonu'nun sağlık heyetinin ilk tespitlerine göre, Luyindama 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:54:00 -
Kongo duyurdu! Galatasaray'a kötü haber

Milli maçlar için verilen ara, Galatasaray'a çok pahalıya mal oldu.

Omar ve Babel'in koronavirüse yakalanmasının ardından, bir kötü haber de Luyindama'dan gelmişti.

Milli takım kampında sakatlanan tecrübeli stoperin, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Kongo'dan Footrdc'nin haberine göre; Christian Luyindama, Afrika Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak maç öncesi ülkesinde bırakıldı.

Haberde, Kongo Futbol Federasyonu Sağlık Heyeti'nin ilk tespitlerine göre, 26 yaşındaki oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.

 

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