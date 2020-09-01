  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde maymun çiçeği virüsü salgınında 10 kişi öldü
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde maymun çiçeği virüsü salgınında 10 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:56:03 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde maymun çiçeği virüsü salgınında 10 kişi öldü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC), maymun çiçeği hastalığı nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Sankuru eyaleti İl Sağlık Müdürü Aime Alengo, yaptığı açıklamada, "maymun çiçeği virüsü" salgınında şu ana kadar, Sankuru eyaleti ve çevresinde bulunan yağmur ormanlarında, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Alengo, şu ana kadar 141 vaka tespit edildiğini belirtti.

Hastalığın çoğunlukla 5 yaş altındaki çocukları etkilediğinin altını çizen Alengo, salgın nedeniyle ölüm oranının yüzde 1 ile yüzde 10 arasında değişiklik gösterdiğini vurguladı.

Alengo, salgının hayvan leşlerinin yenmesi ile bulaştığını belirterek, ormanda ölü bulunan primatların ve kemirgenlerin etlerinin tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Çiçek hastalığına benzeyen maymun çiçeği hastalığı, çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan insanlara bulaşıyor.

Hastalığın semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kızarıklık, yorgunluk ve nefes darlığı yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler
Dünya

Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı koruyan Fransa ve Almanya’dan Türkiye açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ’Tansiyonun düşmes..
ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak
Gündem

ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak

ABD'li tarih uzmanı Joseph Ricci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedilen Osmanlı topraklarını geri alarak yeniden büyük bir Türk imparatorluğu ..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı