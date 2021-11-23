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Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kanlı baskın
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kanlı baskın

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Muyaya, dün Kongo'nun Kalkınması Kooperatifi (CODECO) militanları tarafından ülkenin Ituri eyaletinde yer alan Drodro köyüne düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 02:36:00 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kanlı baskın

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Askeri Hükümet Sözcüsü Jules Ngongo yaptığı açıklamada, Kalkınması Kooperatifi (CODECO) militanları tarafından dün Ituri eyaletinde yer alan Drodro köyüne saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Saldırının amacına ilişkin Ngongo, "Amaçları, Drodro'da yerinden edilen nüfusa saldırmaktı" ifadelerini kullandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre düzenlenen saldırıda aralarında çocuk ve sivillerin de bulunduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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