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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar sivillere saldırdı: En az 40 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:50:41 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar sivillere saldırdı: En az 40 ölü

ABUJA/ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) köylere saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, pazartesi ve salı günü ayrılıkçılar, Ituri bölgesindeki 2 köye saldırı düzenledi.

Saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölgeye ulaşılmasının zor olması nedeniyle kurbanların cesetlerinin toplanmasında güçlük çekildiği kaydedildi.

- Ayrılıkçılara karşı 2019'da geniş çaplı operasyon başlatılmıştı

Ituri bölgesinde isyancılar daha önce de saldırı düzenlemiş ve 20 sivil hayatını kaybetmişti.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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