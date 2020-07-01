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Aktüel

Kongo Cumhuriyeti'nde uçağın motoruna saklanan çocuk son anda fark edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:13:30 -
Kongo Cumhuriyeti'nde uçağın motoruna saklanan çocuk son anda fark edildi

ANKARA (AA) - Kongo Cumhuriyeti'nde, Fransa'ya gitmek üzere harekete eden bir özel jetin motoruna saklanmış 10 yaşında çocuk son anda yakalandı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, başkent Brazzaville'deki Maya Maya Havalimanı'nda, bir jetin motoruna saklanmış haldeki çocuk son anda fark edildi.

Ufak bir sırt çantası motora gizlenmiş çocuğun, bu şekilde Fransa'ya gitmeyi planladığı öğrenildi.

Uzmanlar, fark edilmemesi ve uçağın havalanması halinde çocuğun kesinlikle hayatını kaybedeceğini belirtiyor.

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